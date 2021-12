Zdumiewający apel przestępców w Rosji. "Masa złodziei" zabrała głos

W Saratowie doszło do drastycznych scen, których nagrania wyciekły do sieci. Zapis poważnie obciąża pracowników placówek penitencjarnych. Na filmie widać zdarzenia, których nie sposób opisać. Strażnicy maltretują i gwałcą przywiązanego do łóżka mężczyznę. Po sposobie traktowania i towarzyszącemu torturom okrutnemu "przesłuchaniu" można domyślić się, że to więzień.