Surowe przepisy dla kierowców. Policja masowo kontroluje

Kierowcy powinni być świadomi zjawiska "nieświadomej nietrzeźwości" - przekazuje dziennik.pl. Nawet po kilku drinkach wieczorem, rano mogą nadal mieć alkohol we krwi . - Wystarczy 250 ml podwójnego rumu z colą lub ginu z tonikiem, nieco ponad litr mocnego piwa, czy 250 ml wódki. Jeżeli kierowca spożyje taką ilość napojów alkoholowych pomiędzy 21.00 a północą, to wsiadając za kierownicę o 8.00 następnego dnia wciąż może mieć alkohol we krwi - wyjaśnia Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa AlcoSense Laboratories.

Po zmianie w 2024 roku przepisy przewidują obecnie konfiskatę samochodu za 1,5 promila alkoholu we krwi kierowcy. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi między 0,2 a 0,5 promila, co jest wykroczeniem. Przekroczenie tego limitu skutkuje utratą prawa jazdy na co najmniej 6 miesięcy. Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila, to już przestępstwo.