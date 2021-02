Super Bowl 2021. Czas na finał NFL. Gdzie transmisja?

Super Bowl 2021 - transmisja

Super Bowl to coroczne święto amerykańskiego sportu. W tym roku w meczu o mistrzostwo NFL zmierzą się drużyny Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers. To najważniejszy mecz sezonu futbolu amerykańskiego, który jest transmitowany na całym świecie.

Super Bowl 2021. Sportowe święto

Super Bowl co roku przyciąga przed telewizory miliony amerykanów. Transmisja z meczu to prawdziwy spektakl. W jego przerwie występują największe gwiazdy muzyki. W tym roku będą to Miley Cyrus oraz The Weeknd.