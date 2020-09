Sulów. Makabryczny wypadek. Kierowca nie miał szans

Nie wiadomo jeszcze, w jakich okolicznościach 24-letni mężczyzna znalazł się na jezdni. Wszystko wskazuje na to, że zginął podczas wypadku.

Lubelska rozgłośnia przypomina, że do podobnego wypadku doszło dwa dnie wcześniej, w czwartek wieczorem w miejscowości Słupiew, w powiecie janowskim. Tam jednak leżącego na jezdni pijanego mężczyznę próbował ominąć motocyklista. To on został ranny, kiedy motocykl się przewrócił.