Sukces polskich gimnazjalistów. "Politycy zreformowali nie to, co trzeba"

W międzynarodowym badaniu edukacyjnym polscy gimnazjaliści wypadli bardzo dobrze. Spływają gratulacje, ale też słowa krytyki pod adresem władzy, która zdecydowała o likwidacji gimnazjów.

Znamy wyniki badania PISA, z którego, jak podkreśliła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dowiadujemy się "jak uczyły gimnazja i czy ich likwidacja miała jakiekolwiek uzasadnienie merytoryczne". Gimnazjaliści z Polski we wszystkich badanych dziedzinach znaleźli się na wysokich pozycjach.

"Znakomite wyniki polskich gimnazjalistów w PISA 2018! I to w każdej z badanych dziedzin: czytanie, przyroda, matematyka. Wielkie gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli! Wielki wstyd dla tych, którzy likwidując gimnazja zreformowali nie to, co należało" - podkreśliła z kolei Dziemianowicz-Bąk.