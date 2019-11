Sukces Patryka Jakiego. "Obroniłem doktorat"

"To prywatna sprawa, ale obroniłem doktorat. Napisałem książkę o 'Służbie Więziennej w Systemie Bezpieczeństwa RP'" - pochwalił się na Facebooku Patryk Jaki. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podziękował "rodzinie za cierpliwość, gdy łączył obowiązki zawodowe z pracą naukową".

Wśród publikacji naukowych doktora Jakiego znalazły się: "The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority" oraz "Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym". Dodatkowo europoseł rozszerzył zagadnienia o rozprawę dotyczącą szerokiego spojrzenia na wady, ale i możliwości polskiego systemu penitencjarnego.