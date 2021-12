Strzelił Agnieszce w głowę. Nie chciał, by od niego odeszła. Kolejny dzień procesu

- "Tato, zaczynam się bać. On mi grozi. Proszę zadzwoń do niego, dostałam od kolegi wiadomość, że on kupił broń", mówiła mi córka. To już mnie przeraziło. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem, że przecież też ma córkę, żeby nie zrobił żadnego głupstwa. Odpowiedział mi, że tylko chce Agnieszkę postraszyć, żeby od niego nie odeszła. Rozmawiałem z nim około 40 minut przez telefon. Następnego dnia zadzwoniła do mnie żona, że policja pyta o Agnieszkę, wtedy już wiedziałem, że stało się coś strasznego - zeznawał na poprzedniej rozprawie w sądzie ojciec zamordowanej kobiety.