Strefa czerwona, strefa żółta. Katowice z ostrzeżeniem. "Nasze statystyki są niewspółmierne do danych z innych miast"

Katowice są zagrożone dodatkowymi obostrzeniami - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Rzeczniczka urzędu miasta zapewniła, że urzędnicy będą gotowi do działania. I zaznaczyła, że niepokojąca liczba przypadków zakażeń w Katowicach to wynik ułatwionego dostępu do testów dla mieszkańców.

Koronawirus. Strefa czerwona, strefa żółta. Katowice muszą się przygotować na ewentualne dodatkowe obostrzenia. Na zdjęciu: prezydent miasta Marcin Krupa (PAP, Fot: Hanna Bardo)