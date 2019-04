Strajk nauczycieli 2019. Sprzeczne opinie w sprawie matur

Za nami piąty dzień strajku nauczycieli i trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych. Przed nami egzaminy dla ósmoklasistów i matury. MEN twierdzi, że nie widzi zagrożeń. Innego zdania jest ZNP.

Gimnazjaliści zdawali dzisiaj kolejny egzamin - z języka obcego. Według MEN przebiegł on bez zakłóceń. Zamiast strajkujących nauczycieli w komisjach zasiedli wolontariusze - emerytowani nauczyciele, katecheci i inne osoby z uprawnieniami pedagogicznymi.

W poniedziałek rozpoczynają się kolejne egzaminy - dla ósmoklasistów. MEN zapewnia, że ma odpowiednią liczbę wolontariuszy, którzy zasiądą w komisjach egzaminacyjnych. Nadal nie wiadomo jednak, co z maturami. Do środy nauczyciele powinni wystawić bowiem oceny roczne, potem powinny odbyć się rady pedagogiczne, które muszą je zatwierdzić. Strajk może to uniemożliwić. Na pytanie czy nauczyciele w czasie strajku mogą brać udział w radach pedagogicznych wiceminister edukacji Maciej Kopeć odparł: Dopóki biorą udział w strajku - nie mogą.