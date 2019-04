Strajk nauczycieli 2019. Agnieszka Holland nawołuje: "oddajmy im naszą łapówkę Kaczyńskiego"

"Nie przyjmę jej" - takie deklaracje pojawiły się po tym, jak Jarosław Kaczyński ogłosił trzynastą emeryturę dla emerytów. Przy okazji strajku nauczycieli pojawił się cel, na który można przeznaczyć pieniądze - Fundusz strajkowy. Wsparła go między innymi Agnieszka Holland.

"Oddaję swoją trzynastą emeryturę nauczycielom" - napisał na Twitterze były prezydent Lech Wałęsa . Wcześniej zapewniał jedynie, że pieniędzy nie przyjmie . Okazuje się, że nie tylko on wpadł na pomysł, by wesprzeć strajkujących. I nie tylko on nie docenia szczodrości PiS i jego lidera.

Na konto Funduszu strajkowego, utworzonego przez Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego, wpłacił także socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie Krzysztof Podemski namawia innych, by zrobili to samo, i uderza w Prawo i Sprawiedliwość.

"Zachęcam do wpłacania. Przekazałem awansem na to konto moje majowe 888,80 zł, które PiS cynicznie i bezczelnie zawłaszczyło z naszych pieniędzy jako łapówkę przed wyborami do EU, a co próbuje sprzedać jako 'wyraz wdzięczności prezesa babciom i dziadkom'. Choć nie ja to ukradłem, to zwracam 'społeczeństwu'. Bądźmy Grey Power" - napisał na Facebooku.