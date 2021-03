Strajk Kobiet. To nie był "dzień goździków i rajstop"

"Dzień Kobiet bez kompromisów" - pod takim hasłem w wielu polskich miastach odbyły się w poniedziałek liczne manifestacje. "Zbieramy podpisy pod petycjami i inicjatywami uchwałodawczymi, kierowanymi do samorządów - o dofinansowanie procedury in vitro, szczepień przeciwko HPV, gabinety ginekologiczne bez klauzuli religijnej i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, przeciw drastycznym treściom w przestrzeni publicznej oraz w sprawie zmiany nazw ulic, w tym na place i ronda Praw Kobiet" - zapowiedzieli organizatorzy z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Oprócz tego zbierane były też podpisy pod obywatelskim projektem ustawy legalizującej aborcję.

Strajk Kobiet otoczony policyjnym kordonem

Protestujący mieli ze sobą tęczowe flagi, transparenty i banery z symbolem Strajku Kobiet. Na transparentach można było dostrzec hasła takie jak "To jest wojna", "Mordo iuris", "Jestem feministyczną wojowniczką" czy "Prawa to nie prezent".

Strajk Kobiet. "Wy łamiecie konstytucję, my robimy rewolucję"

"Wy łamiecie konstytucję, my robimy rewolucję" - krzyczeli do policjantów zebrani.

Wolontariuszki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Legalna aborcja. Bez kompromisów" zbierały podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakładającej m.in. prawo do aborcji do końca 12. tygodnia ciąży, bezpłatnej dla ubezpieczonych.

Strajk Kobiet. "Robimy disco na rondzie"

- Robimy to samo, co robiły Argentynki - przekonywała Lempart, przypominając piętnastoletnią walkę kobiet w tym kraju o prawo do legalnej aborcji. - Finał będzie w czerwcu - zapowiedziała w rozmowie z WP. Nie chciała jednak zdradzić, co się wtedy wydarzy.

Strajk Kobiet. Protest w Dniu Kobiet. Policja wynosi protestujących

- Zostanę tu do końca - powiedziała do zebranych Marta Lempart. - Wolność jest tu, gdzie jesteśmy. Niech nas wynoszą, po kolei. To jest cena wolności - dodała. I zaapelowała do zebranych, by pozostali z nią na rondzie Czterdziestolatka.