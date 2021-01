Strajk Kobiet. Policja posumowała czwartkowe protesty

- Wczoraj do pewnego momentu było bardzo spokojnie. Do momentu kiedy osoby podeszły pod teren Trybunału Konstytucyjnego. Można odnieść wrażenie że wielu osobom zależy żeby cokolwiek było pokazywane w mediach i w pewnym momencie trzy osoby wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego - powiedział rzecznik warszawskiej policji Sylwester Marczak

- Zostały zatrzymane w związku z tym wydarzeniem trzy osoby. To był koniec tego, że mogliśmy nazywać te protesty jako spokojne. Po chwili mieliśmy kolejne przypadki naruszenia nietykalności cielesnej policjantów -kontynuował Marczak

- Mamy też przykłady osób, które są przez niektórych gloryfikowane i mówi się o nich, że powinny być chronione ze względu na wiek. Ale przypominam, że nie ma górnej granicy wieku, do której można prowadzić wobec osób czynności - mówił. - Czy zwrócenie się do policjantki słowami Ty suko, szmato i innymi zwrotami, którymi nie będę się teraz posługiwał, to jest zachowanie zasługujące na pochwałę? - pytał rzecznik KSP.