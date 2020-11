Strajk kobiet. Padło pytanie o referendum w sprawie aborcji

Do gorącego sporu wokół tematu aborcji doszło w niedzielę w "Śniadaniu w Polsat News". Zdaniem posłanki Lewicy Marceliny Zawiszy, to PiS "w całości odpowiada za to, co się wydarzyło" wokół prawa aborcyjnego. - W 2016 r. podczas Czarnego Protestu było widać, jaką mobilizację to rodzi. Nie rozumiem, skąd zaskoczenie w Zjednoczonej Prawicy i niezrozumienie emocji społecznej u rządzących. Odbiera się nam prawa, więc będziemy o nie walczyć - wyjaśniła.