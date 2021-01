Strajk Kobiet. Brutalne zatrzymanie Bartosza Kramka. "Został pobity"

Jak przekazał wiceprezes fundacji Marcin Mycielski, Bartosz Kramek miał tylko nagrywać całe zdarzenie. Został on jednak zatrzymany i przewieziony na komendę przy ulicy Wilczej w Warszawie.

W sieci pojawiały się także zdjęcia, na których widać zatrzymanie Kramka. Mężczyzna został przyciśnięty do ziemi przez funkcjonariuszy, a następnie w kajdankach zaciągnięty do radiowozu.

Strajk Kobiet. Policja zatrzymała Bartosza Kramka z fundacji Otwarty Dialog

Do zatrzymania Bartosza Kramka odniosła się w mediach społecznościowych jego żona, Ludmiła Kozłowska. Napisała, że jej mąż "został brutanie pobity przez policję". Do jej wpisu na Twitterze odnieśli się europejscy posłowie oraz aktywiści.

"Proszę o skierowanie pilnych pytań w sprawie stanu Bartosza Kramka i tego co się dzieje na miejscu. Relacjonowanie protestów nie jest przestępstwem" - napisała w mediach społecznościowych Alice Stollmeyer, szefowa brukselskiego NGO Defend Democracy.

Do sprawy odniósł się także Frank Schwabe. Poseł Bundestagu i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy napisał: "Polski rząd musi natychmiast przedstawić publicznie swoje stanowisko. Uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się w Warszawie".

Strajki Kobiet. "Otwarcie sezonu".

Środowe hasło przewodnie demonstracji to "Otwarcie sezonu". Manifestacje skierowane są przeciwko rządzącym. Jedną z przyczyn strajku jest projekt dotyczący zmian w przepisach, których niedawno trafił do Sejmu. Posłowie Zjednoczonej Prawicy chcą, aby zlikwidowano prawo do odmowy przyjęcia mandatu.