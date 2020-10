Strajk kobiet. Błyskawiczna reakcja z Niemiec. Jarosław Kaczyński oberwał

"Prawicowo-konserwatywny rząd zlekceważył wściekłość swoich rodaków. Kilkaset tysięcy osób wyszło na ulicę w proteście przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji. Polski strongman - Jarosław Kaczyński znalazł się w tarapatach" - pisze Jan Puhl w najnowszym wydaniu "Spiegla".

Niemiecki dziennikarz zwraca uwagę, że do protestów dochodzi nawet w miastach będących dotychczas "matecznikiem konserwatystów", takich jak Kraśnik, który w zeszłym roku wydał oświadczenie przeciwko LGBT, a ostatnio uchwalił rezolucję przeciwko sieci telekomunikacyjnej 5G. "Przeciwko rządowi buntują się nie tylko liberalne metropolie, lecz także wschodniopolskie bastiony PiS" - podkreśla Puhl.

"Wygląda na to, że szef PiS Jarosław Kaczyński stracił polityczny instynkt - demonstranci oblegają jego dom, codziennie w dużych i małych miastach odbywają się protesty" - czytamy w "Spieglu".

Strajk kobiet we Wrocławiu. Reakcja posłanki PiS Magdaleny Sroki na szokujące wideo

"Demonstrowanego na ulicach gniewu Polaków nie da się wytłumaczyć tylko sytuacją kobiet. Jarosław Kaczyński zademonstrował, jak zamierza posługiwać się swoją władzą. PiS jest gotów do decydowania o światopoglądowych fundamentalnych sprawach w sposób autorytarny, bez społecznych debat i decyzji parlamentu" - uważa autor.

Zdaniem "Spiegla" PiS-owi będzie bardzo trudno uspokoić nastroje. Sprzeciw słychać nawet w jego własnych szeregach, gdzie mówi się, że nie wolno zmuszać kobiet do heroizmu.

"Die Welt": Solidarność z Polkami

"Niemieccy dentyści praktykują na Węgrzech, niemieckie domy opieki nad ludźmi niedołężnymi otwierane są w Polsce. A kto zaopiekuje się Polkami, które noszą niechcianą ciążę, a ich ojczyzna odmawia im prawa do aborcji?" - pyta.

Posener zastrzega, że nie powinno się karać Polski czy Węgier ograniczając tym krajom środki z budżetu UE. "Jarosław Kaczyński i jego PiS tylko czekają na to, by postawić Unię do antypolskiego kąta i napiętnować europejskie wartości, takie jak indywidualizm, laicyzm i feminizm, jako antynarodowe" - czytamy w "Die Welt".