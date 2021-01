Strajk Kobiet. Bartłomiej Wróblewski z PiS: "Trzeba skupić się na wypełnieniu wyroku"

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku ws. aborcji zostało w środę opublikowane w Dzienniku Ustaw. Poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS przekazał, że aktualnie należy się skupić się na wypełnieniu wyroku.

- Nie spodziewałem się takich protestów. Zależało nam na tym, żeby sprawa aborcji została zbadana przez TK. Sprawa jest ważna. Życie człowieka jest rzeczą absolutnie fundamentalną -- powiedział w programie "Kropka nad i" Bartłomiej Wróblewski.

- Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do życia - także człowiek chory i niepełnosprawny. To było naszą jedyną motywacją, żeby złożyć wniosek do TK - dodał.

Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości został zapytany na antenie TVN 24 o to, czy przesłanka o gwałcie także powinna zostać usunięta. Polityk odpowiedział, że do TK zwrócono się o aborcję eugeniczną. - To najbardziej poruszało opinię publiczną w ostatnich latach. Teraz powinniśmy się skoncentrować na wypełnieniu wyroku. - powiedział.

W programie wypowiedziała się także Magdalena Biejat z Lewicy. - To, co prezentuje TK i poseł Wróblewski, to wyraz pogardy dla kobiet i zdystansowanie się do codziennego życia tysięcy kobiet. Treść wniosku i orzeczenia dowodzą wyraźnie, że konserwatyści wyżej cenią swoje samozadowolenie, niż życie i zdrowie kobiet - powiedziała posłanka.

- My mówimy o realnym życiu tysięcy kobiet i ich rodzin. Mówimy o tym, jaka tragedia ich dotyka, bo państwo postanowiło zapytać o to, sterowany przez siebie Trybunał Konstytucyjny - powiedziała.

Wyrok TK ws. aborcji. Bartłomiej Wróblewski z PiS o orzeczeniu

Posłanka Biejat przekazała także, że już kilkanaście godzin po publikacji wyroku dotarły do niej informacje na temat kobiet skierowanych na legalny zabieg aborcji z powodu wad płodu. Zabiegu im odmówiono. - To są realne tragedie, o których prawica w ogóle nie myśli - powiedziała posłanka Lewicy.

- Prawo chroni każdego człowieka, także chorei i niepełnosprawne dzieci. To nie jest kwestia zmuszania czy niezmuszania do aborcji. Tylko ochrona życia - stwierdził polityk PiS.

Monika Olejnik zapytała Wróblewskiego także o to, czy zgadza się ze słowami profesora Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, że kompromisu aborcyjnego nie należy naruszać. Poseł stwierdził, że nie.

- Prawo do życia chroni każdego człowieka, a nie tylko wybraną grupę osób. Orzecznictwo Trybunału jest jednoznaczne w tym temacie. Nie uważam, że ktoś może odbierać życie niewinnej istocie ludzkiej, nawet jeśli jest chore i niepełnosprawne - powiedział polityk.

W sieci internauci zarzucili posłowi PiS, że ten nie odpowiedział na pytania dotyczące wad letalnych oraz tego, czy liczy się dla niego zdrowie psychiczne kobiet.

- Życie kobiety jest dla mnie ważne. Gdy jest zagrożone życie matki, może dojść do aborcji. Ta przesłanka nie była komentowana - powiedział Wróblewski.

- Prawo do życia chroni każdego człowieka i także dziecko ma takie prawo i powinno one respektowane. Nikt nie ma prawa odbierać życia swoim dzieciom. Nawet rodzice. Mają prawo oni dać życie, ale nie je odbierać - dodał.

Wyrok TK ws. aborcji a ocena lekarzy

Monika Olejnik zapytała także jednego z reprezentantów wniosku do TK o kompetencje do oceniania zdrowotnych wskazań do aborcji. Wróblewski stwierdził wtedy, że nie jest lekarzem, ale rozmawiał z kilkoma specjalistami.

Do tego, jak zachowają się lekarze w ocenie kompetencji wskazań do aborcji, odniosła się posłanka Lewicy. - Lekarz w obawie przed karą pozbawienia wolności i utratą prawa do wykonywania zawodu odmówi przerwania ciąży i tyle. Nie będzie się zastanawiał, czy to zagraża jej życiu, bo będzie się bał, że ta decyzja będzie niosła dla niego poważne konsekwencje prawne - powiedziała.

W trakcie wywiadu poseł Wróblewski powiedział także: - Niezależnie od tej trudnej sprawy, jaką jest aborcja, to wybija się ten element - chcemy lewicowego rządu, aby realizować lewicową agendę - stwierdził. Polityk dodał, że Lewicy zależy na władzy.