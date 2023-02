Stopy procentowe w Polsce. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. "Najciekawiej będzie w marcu"

Ostatnia zmiana, a właściwie podwyżka, miała miejsce we wrześniu 2022 r. Część ekonomistów jest zdania, że kolejnych podwyżek stóp procentowych nie będzie. Ekonomiści z Banku PKO, odnosząc się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ocenili, że "najciekawiej będzie w marcu". To wtedy opublikowana będzie przez NBP następna projekcja inflacji i PKB.