"Stop propagandzie nienawiści". Dziś protest pod siedzibą redakcji TVP Info

Po poniedziałkowych marszach i wiecach przeciwko nienawiści i przemocy Polacy nie zamierzają przestać. Dziś pod budynkiem redakcji TVP Info odbędzie się protest "Stop propagandzie nienawiści".

Marsze przeciwko nienawiści w całej Polsce po śmierci Adamowicza

W poniedziałkowy wieczór w głównym wydaniu serwisu " Wiadomości " wyemitowano materiał nt. politycznego wykorzystania śmierci Pawła Adamowicza. Spotkał się on z ogromną krytyką wśród widzów i internautów. To podkręciło jedynie chęć protestowania.

Dziś protest pod siedzibą TVP Info

Dziś o godzinie 18:00 pod siedzibą redakcji TVP Info przy pl. Powstańców Warszawy w Warszawie odbędzie się wydarzenie "Stop propagandzie nienawiści - protest pod redakcją TVP". - "Planujemy przede wszystkim uczcić chwilą ciszy pamięć prezydenta Adamowicza, odwołać się do sumienia tych dziennikarzy, którzy tworzyli wczoraj (wydarzenie utworzone we wtorek - przyp. red.) materiał, by odeszli z pracy. Bez nienawistnych haseł, bez emblematów partyjnych, bez okrzyków i gwizdów" - piszą organizatorzy na stronie wydarzenia na Facebooku.