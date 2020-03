Stany Zjednoczone. Nagły wzrost zachorowań

Po raz pierwszy dzienna liczba zmarłych z koronawirusem przekroczyła sto w poniedziałek. W ciągu trzech dni podwoiła się liczba zarażonych. Jeszcze we wtorek wynosiła 50 tysięcy.

Obecnie najwięcej zgonów odnotowano w stanie Nowy Jork. Duże ogniska choroby są też w stanie Waszyngton, Kalifornii, Michigan, Luizjanie i w New Jersey.

- Jeśli trend się utrzyma i liczba wykrytych przypadków koronawirusa będzie się podwajać co dwa dni, to za pięć dni sytuacja w Los Angeles będzie taka, jak obecnie w Nowym Jorku - powiedział burmistrz tego kalifornijskiego miasta Eric Garcetti.

Dodał, że lekarze będą musieli „podejmować rozdzierające serce decyzje”. Władze będą myśleć, co zrobić ze wzrostem zachorowań, jak dostać respiratory, gdzie znaleźć łóżka.

Los Angeles przygotowuje się na szczyt epidemii

W ciągu ostatnich 48 godzin w zamieszkanym przez ponad 10 milionów osób hrabstwie Los Angeles liczba wykrytych przypadków wzrosła o 678 do ponad 1,5 tys. W Kalifornii łącznie koronawirusa zdiagnozowano u ponad 4,5 tys. osób. Do tej pory zmarły 93 osoby.

Los Angeles od kilku tygodni przygotowuje się na szczyt epidemii. W piątek do portu wpłynął amerykański statek szpitalny Mercy. Ma on odciążyć lokalne placówki zdrowia. Leczyć w nim się będą pacjenci bez koronawirusa. Wojsko buduje też w aglomeracji Los Angeles osiem szpitali polowych z ok. 2 tys. łóżek.