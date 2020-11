Stanisław Dziwisz. Europoseł złożył do prokuratury doniesienie. Kardynał popełnił przestępstwo?

Trwa burza medialna po wyemitowanym w poniedziałek na antenie TVN24 filmie dokumentalnym " Don Stanislao ". Opowiada on o roli jaką miał odgrywać kard. Stanisław Dziwisz w procesie tuszowania skandali pedofilskich. Ponieważ twórcy filmu nie otrzymali od duchownego żadnej konkretnej odpowiedzi na zadane przez siebie pytania, postanowili udać się do innych osób. Wśród nich znajdują się szerzej nieznane ofiary księży, ale także takie postaci jak amerykański dziennikarz śledczy Jason Barry czy autor opisującej życie seksualne w Watykanie "Sodomy" Frederik Martel.

Stanisław Dziwisz. Europoseł składa zawiadomienie do prokuratury

Po emisji filmu sprawą zainteresował się europoseł Lewicy Łukasz Kohut. W mediach społecznościowych poinformował, że w związku z tym co zobaczył w dokumencie składa doniesienie do prokuratury na kardynała Dziwisza. Kohut zarzuca Dziwiszowi popełnienia przestępstwa poplecznictwa art. 239 KK oraz niezawiadomienie organów ściągania o popełnieniu przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci art. 240 KK

W programie Wirtualnej Polski "Tłit" do sprawy odniósł się były premier a obecnie także eurodeputowany Leszek Miller. Powiedział on, że czuje niesmak związany z tym, że zarówno kard. Dziwisz jak i kard. Gulbinowicz zostali odznaczeni Orderem Orła Białego. - To pokazuje jakie relacje panują między Kościołem a władzami Polski. Sojusz między tronem a ołtarzem jest tak silny jak nigdy dotąd. To sojusz między bardzo ortodoksyjnym rządem i bardzo ortodoksyjnym Kościołem - powiedział Miller.