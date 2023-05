Stan zagrożenia epidemicznego odwołany od 1 lipca. Opublikowano projekt

Główny Inspektor Sanitarny wyszedł z wnioskiem o odwołanie stanu epidemii. Wiąże się to ze spadkiem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także liczby zgonów i hospitalizacji związanych z zakażeniem. Rezygnacja z obostrzeń nastąpi po okresie przejściowym. Co to oznacza w praktyce?