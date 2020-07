Sprawa syna Jacka Kurskiego. Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego zabrał głos

Jest to zbieżne z zeznaniami, które Jacek Kurski złożył przed gdańską prokuraturą. Zdaniem Kurskiego, ojciec zgwałconej Magdy, miał w 2014 roku odwiedzać różnych działaczy PiS i prosić o wstawiennictwo. Wszystkim miał sugerować, że najbardziej interesuje go właśnie praca w Lotosie (o którą później faktycznie zabiegał).

- To może być polityczny atak na Jacka Kurskiego, by wyrzucić go z TVP - ocenił Tomaszewski.