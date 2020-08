Sprawa Margot. Sąd nie ujawni uzasadnienia decyzji o areszcie

Wszystko dlatego, że dysponentem tej sprawy jest prowadząca prokuratura i tylko ona może podjąć decyzję o ujawnieniu uzasadnienia decyzji sądu. Z tymi tłumaczeniami nie zgadza się stowarzyszenie "Iustitia" - Tłumaczenia, że dysponentem sprawy jest prokuratura, nie wytrzymują krytyki. To sąd decyduje o tymczasowym aresztowaniu, a nie prokuratura, więc prezes tego sądu powinna zrobić wszystko, by motywy takiej decyzji przedstawić - powiedział w rozmowie z Onetem szef Stowarzyszenia "Iustitia" sędzia Krystian Markiewicz.

Prokuratura nie dostała jeszcze pisemnego uzasadnienia decyzji sądu. Wiadomo, że prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy z dwóch powodów. Pierwsze to wpływanie na świadków, a drugie to możliwość ucieczki z kraju. Na uzasadnienie decyzji sądu czeka też obrońca Margot prof. Piotr Girdwoyń, który zamierza w tej sprawie złożyć zażalenie na decyzję sądu.

*Kim jest Margot? *To Michał Sz., aktywista z nieformalnej organizacji "Stop Bzdurom". Usłyszał zarzuty w związku ze zniszczeniem furgonetki Fundacji Pro - Prawo do życia. Do tego zaatakował kierowcę pojazdu. Margot to osoba niebinarna. Przedstawia się jako Małgorzata Sz. i chce, by traktować go jako kobietę.