Spór wokół LGBT. Kasia Tusk zareagowała

Katarzyna Tusk zabrała głos w sporze o LGBT

"Mamy już sporo opinii, dlatego odniosę się do czegoś, co mi samej pozwala lepiej zrozumieć świat - do literatury. Nie wiem, czy kogokolwiek, kto zgadza się z ostatnimi wypowiedziami rządu, nakłonię do przeczytania chociaż jednej z tych książek, ale próbując nie mam nic do stracenia" - napisała na Instagramie Kasia Tusk.