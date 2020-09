Spór o LGBT. Księża zbierają podpisy pod projektem ustawy fundacji Kai Godek. Co na to biskupi?

Internetowy Atlas Nienawiści - strona, na której aktywiści LGBT zbierają informacje o homofobicznych uchwałach polskich samorządów, rozpoczęła zbieranie informacji o parafiach, w których księża namawiają do składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej zgromadzeń propagujących związki osób tej samej płci. W praktyce chodzi o zakazanie tzw. parad równości.

Już wiadomo, że w co najmniej 113 parafiach księża namawiają do składania podpisów pod tym projektem.

Spór o LGBT. Zbieranie podpisów w parafiach. Biskupi są podzieleni

Zbieranie podpisów w parafiach, to - jak przypomina portal wyborcza.pl - efekt pisma bpa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Episkopatu, które wysłał na początku września do wszystkich biskupów diecezjalnych. Przypomniał, że biskupi mogą umożliwić zbieranie podpisów pod projektem na terenach kościelnych. Poprosił ich o "rozważenie ewentualności przychylnego podejścia do tej sprawy".