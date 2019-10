Spięcie na wizji między Joanną Lichocką a Pawłem Poncyliuszem. "Sprzedałeś się"

Spokojna atmosfera szybka zamieniła się w nerwową. Joanna Lichocka i Paweł Poncyliusz spotkali się w jednym studiu i choć mówili do siebie po imieniu, nie szczędzili sobie uszczypliwości. Padły słowa: "chyba się jednak spotkamy w sądzie".

Po krótkiej wymianie zdań z Pawłem Poncyliszem w wpolsce.pl Joanna Lichocka z PiS zwróciła się do widzów: - Proszę państwa, Paweł Poncyliusz, mój kolega z liceum, przeszedł na stronę PO po tym, jak po Smoleńsku nie wytrzymał ciśnienia ataku na PiS. Jest w stanie opowiedzieć wszystko.

Kiedy rozmawiali o wystąpieniu Borysa Budki, który pokazał paragon na lek, Lichocka poprosiła, by Poncyliusz to wyjaśnił. - Pawle, przetransferowałeś się do Platformy Obywatelskiej, teraz z tej hańby się tłumacz.