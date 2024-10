Spięcie między Wosiem a Kierwińskim. Padły słowa o wódce

Politycy KO i PiS licytują się na to, kto bardziej powinien martwić się trafieniem do więzienia. Minister Marcin Kierwiński radził by "Michał Woś spokojnie czekał, aż będzie odpowiadał przed sądem". W odpowiedzi Woś stwierdził, że to "Marcin Kierwiński ma powody do obaw".