Sośnierz przesadził na Twitterze. Został zablokowany. Cięty komentarz Śmiszka

- Mój stosunek do LGBT jest taki sam jak do alkoholu. Jedno i drugie powinno być w pełni legalne, chociaż jest paskudne. Problem w tym, że zwolennicy alkoholu nie zabraniają mi nazywać go trucizną, a zwolennicy LGBT zabraniają mi nazywać homoseksualizm zaburzeniem - napisał poseł Konfederacji na Twitterze.