Sondaże nie rozpieszczają PiS. Ale opozycja też ma problemy

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości - jak wszystko na to wskazuje - trwale spadło poniżej 40 procent. Partia rządząca utraciła wyborców w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, notując dzić poparcie na poziomie 30-34 proc. Potwierdzają to kolejne badania, m.in. te przeprowadzane przez IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski .

Jarosław Kaczyński skończył z wizerunkiem "emerytowanego zbawcy narodu"

Rozmówca z PiS przyznaje nam, że jeśli słupki poparcia dla ugrupowania Szymona Hołowni i Michała Kobosko Polska 2050 sięgają wyżej niż 14-15 proc., to dzięki wyborcom partii Jarosława Kaczyńskiego. - Wszystko to, co Hołownia "zgarnia" powyżej poziomu 14 proc., to są wyborcy PiS, którzy się rozczarowali i szukają alternatywy - mówi jeden z polityków.