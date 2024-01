Śnieżyce, gołoledź i wzrost temperatury? Pogoda szaleje

Pogoda w piątek

W piątek przewiduje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju, mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 st. C na północnym wschodzie, minus 1 st. C na zachodzie i w centrum kraju, aż do 3 st. C nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, co może powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Natomiast, po weekendzie ma nadejść ocieplenie.