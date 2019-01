Smog Warszawa - 15 stycznia. Kolejny dzień z czystym powietrzem

Smog Warszawa - wysoka jakość powietrza w stolicy.

Smog Warszawa – 15 stycznia

We wtorek (o godz. 8:00) odnotowujemy bardzo niską zawartość pyłów PM10 w powietrzu. Uśrednione pomiary portalu airly.eu wskazują, że w powietrzu znajduje się około 10 µg/m3 PM10. Dopuszczalna norma to 50 µg/m3, a stan alarmowy to 300 µg/m3.