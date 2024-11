Śmierć trzylatki. Są wyniki sekcji

W środę policja w Nowym Tomyślu otrzymała zgłoszenie dotyczące śmierci trzyletniego dziecka w tamtejszym szpitalu. Dziewczynka została przyjęta do placówki z objawami wskazującymi na zatrucie. Wraz z nią hospitalizowano także jej matkę.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, wyjaśnił, że wyniki dotychczasowych badań sekcyjnych nie dostarczyły odpowiedzi na temat przyczyny zgonu dziecka. - Do jej określenia biegli potrzebują dodatkowych i poszerzonych badań - zaznaczył prokurator.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mateusz Mucha przekazał, że - według ustaleń - dyspozytor medyczny numeru alarmowego odmówił wysłania karetki pogotowia na miejsce zatrucia. Rodzina - dwoje dorosłych i dwójka dzieci w wieku 3 i 7 lat - pojechała samochodem do szpitala: najpierw do Grodziska Wielkopolskiego, a później do lecznicy w sąsiednim powiecie nowotomyskim.