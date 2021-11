Śmierć na polsko-białoruskim pograniczu. "To przecież był człowiek"

W małym meczecie w Bohonikach zgromadzeni odmówili w nocy kilka modlitw za Ahmada, a dokonali ostatnich obrzędów pogrzebowych. Eugenia, jest zrozpaczona sytuacją swoich współwyznawców na granicy. - To straszne patrzeć, jest zimno, oni tam zamarzają na śmierć, to tragedia. Dla mojego prostego umysłu jest to po prostu tragiczne, nie rozumiem, jak ludzie mogą do tego dopuścić - mówi mieszkanka Bohonik.