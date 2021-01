Śmialiście się z rzecznika wodociągów w Kielcach? A to był "protest przeciwko manipulacjom TVP"

- Mój wywiad dla publicznej TVP Kielce był protestem przeciwko manipulacji, jakiej ta telewizja dokonała kilka dni wcześniej. Zastosowałem technikę powtarzania w kółko tej samej wypowiedzi, znaną i stosowaną gównie przez polityków, i jeszcze dodawałem "już odpowiedziałem na to pytanie” - mówi WP Ziemowit Nowak rzecznik prasowy spółki Wodociągi Kieleckie, który w ostatnich dniach stał się bohaterem polskiego internetu.

- Zaskoczyło mnie, że TVP Kielce złapała się na tę prowokację i to puściła na antenie oraz w internecie. Kiedy TVP opublikowała nagranie na swoim Facebooku, początkowo ludzie nie rozumieli tła historii. Jedna z osób napisała o mnie w komentarzu "do dołu z nim" - dodaje Nowak.

Pojedynek rzecznika wodociągów z TVP

Zdaniem Nowaka TVP przygotowując materiały o awariach sieci wodociągowej w Kielcach, dopuściła się manipulacji. 21 stycznia zadzwoniła do niego dziennikarka TVP Kielce, informując, że chce zrobić materiał o tym, dlaczego w Kielcach jest tak dużo awarii wodociągów, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – jak to się wyraziła - "sobie z nimi poradziło".

Ziemowit Nowak próbował rzeczowo wytłumaczyć, że porównywanie liczby awarii obu firm nie ma sensu. Sieć wodociągowa w Kielcach ma prawie 3 tysiące kilometrów długości, a ciepłownicy mają jedynie 150 km rur. Mimo to TVP Kielce wyemitowała materiał z tezą, iż Wodociągi Kieleckie nie radzą sobie z usuwaniem awarii, na nawet "odcinają od wody całe ulice miasta". Według Nowaka pominięto jego wypowiedź, że liczba awarii z roku na rok maleje.

"Jesteśmy w światowej czołówce"

"No dobrze, to niech mi Pan jeszcze powie.... na czym polegały te awarie?" - dociekał dziennikarz TVP. Na co Nowak znów recytuje przed kamerą: "Wodociągi Kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie..."