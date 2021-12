Słuchowisko to teatr wyobraźni. Rozmowa z Wojciechem Kukułą, twórcą audioserialu "Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania"

Wojciech Kukuła: Kiedy przyszedł do mnie niezwykły producent i wrażliwy człowiek Michał Chludziński, reprezentujący Coca-Colę i zaproponował stworzenie tego serialu, od początku w naszych rozmowach pojawiało się sformułowanie "magiczna opowieść świąteczna". Miała mieć w sobie elementy kryminału, jednak wiedzieliśmy, że jej treść będzie oscylować wokół magii Bożego Narodzenia. Bardzo spodobał mi się ten pomysł. Uznałem, że w codziennym pędzie i zabieganiu, odrobina świątecznej magii wszystkim dobrze zrobi i dlatego wręcz zapragnąłem podjąć się tego wyzwania. Jednak główną osią fabuły pozostaje miłość, której siła jest w stanie pokonać wszystkie przeszkody. Moją ulubioną sztuką jest ta o parze najsłynniejszych kochanków z Werony. Od początku starałem się, żeby wątek miłosny tej historii nawiązywał do tego dramatu. Jeszcze przed nagrywaniem zasugerowałem Dawidowi Ogrodnikowi i Marcie Żmudzie Trzebiatowskiej, żeby grali tak, jakby odtwarzali tę tragedię. Chodziło o to, żeby bohaterowie różnili się od ludzi mijanych na ulicy. Łączy ich przecież niezwykła wrażliwość, rozmawiają na inne tematy, posługują się innym językiem, niż my na co dzień. Właśnie to pokrewieństwo dusz sprawia, że zakochują się w sobie niemal od pierwszej chwili.