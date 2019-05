Śledztwo ws. propozycji dla radnej z Wołomina. Polityk PiS miał jej proponować stanowisko

Jest śledztwo ws. powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera oraz u wojewody mazowieckiego - podało Radio Zet. Chodzi o propozycję przejścia do klubu PiS dla radnej z Wołomina. Jej córka miała w rewanżu otrzymać stanowisko w ministerstwie.

- Córce da pracę, Rysio. Gdzieś do jakiegoś ministerstwa ją tam wrzuci. Tam gdzieś ją Sasin może wrzucić - słychać na nagraniu ujawnionym przez Radio Zet. Wołomiński polityk PiS Kazimierz T. miał próbować nakłaniać w ten sposób radną z klubu burmistrz Elżbiety Radwan do przejścia do klubu PiS.