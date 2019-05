Śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej. Wspólne stanowisko Czaputowicza i Ławrowa

Jacek Czaputowicz i Siergiej Ławrow są zgodni co do dalszego śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej. Zarówno dla strony polskiej jak i rosyjskiej istotne jest m.in. zapewnienie równego dostępu obu stronom do wraku Tu-154M.

Szef polskiego MSZ, Jacek Czaputowicz (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Przy okazji 129. Sesji Komitetu Ministrów Rady Europy minister Jacek Czaputowicz spotkał się w Helsinkach ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

Jak wynika z komunikatu MSZ, głównym tematem rozmowy ministrów była kwestia zwrotu wraku samolotu Tu–154M, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

"Minister Czaputowicz podkreślił, że jest to kluczowy element prowadzonego w Polsce śledztwa, a oddanie polskiej własności obiecywał jeszcze w grudniu 2010 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy: na początku maja Rosja zgodziła się, by polscy śledczy dokonali oględzin wraku Tu-154M w Smoleńsku. Oględziny mają się odbyć jeszcze w tym miesiącu.

