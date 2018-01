Śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Irlandii. Policja prosi o pomoc

W sylwestrową noc w Ballyjamesduff w Irlandii zabito Polaka. 40-latek zginął od kilku ciosów nożem. Na razie nie wiadomo, kto go zaatakował. Policja prosi o pomoc w rozwikłaniu tej kryminalnej zagadki.

Marcin Ś., który mieszkał w Ballyjamesduff od 10 lat. Został zaatakowany nożem na ulicy ok. godz. 23 w niedzielę. Przewieziono go do szpitala. Niestety, w poniedziałek rano zmarł z powodu odniesionych ran.