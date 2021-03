Śląskie. Wezwał policję, bo brat go chciał zabić. Sam był winny

Za bezpodstawną interwencję policjantów odpowie 53-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna twierdził, że jego brat używając noża groził mu śmiercią. Jak się okazało do żadnych gróźb nie doszło, za to sam zgłaszający był agresywny w stosunku do domowników.

53-latek odpowie za bezpodstawne wezwanie policji. Źródło: Śląska Policja