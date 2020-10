Zabrze. Zabiła męża, grozi jej dożywocie

Do tragedii doszło w miniony weekend, w jednym z mieszkań w centrum miasta. Jak poinformowała policja w niedzielę rano oficer dyżurny zabrzańskiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który z ranami brzucha leżeć nieprzytomny w swoim mieszkaniu.

- Na miejsce skierowano policyjną grupę operacyjno-procesową. Stróże prawa ustalili, że poprzedniego wieczoru mężczyzna był ze swoją żoną na weselu. Z uroczystości wrócił wcześniej niż partnerka, a kiedy i ona zjawiła się w mieszkaniu, doszło do awantury. Podczas kłótni 58-latka zadała swojemu 48-letniemu partnerowi kilka ciosów nożem i innym przedmiotem w okolicę klatki piersiowej – opisuje zdarzenia policja.

To kolejne morderstwo w województwie śląskim w ostatnich dniach. Katowicka policja i prokuratura wyjaśniają sprawę prawdopodobnego zabójstwa, do którego doszło w poniedziałek w jednym z katowickich hoteli. Ofiarą był mieszkający dotąd w Zabrzu Marokańczyk. Zatrzymano kobietę, która mogła mieć związek z tą sprawą. Była pod wpływem silnych środków, być może leków; trafiła do szpitala. Dotąd nie postawiono jej żadnych zarzutów.