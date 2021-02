Zabrze. I patriotycznie, i ekologicznie. Miasto ma nowy mural

- Walczymy o wyższą jakość życia naszych klientów. Duże miasta zmagają się dziś z wyzwaniami cywilizacyjnymi, w tym zanieczyszczonym powietrzem. Farby antysmogowe użyte do namalowania muralu, to tak zwane pożeracze smogu. Realizując takie projekty chcemy pokazać, że nowocześnie to również blisko natury – powiedział prezes Tauron Polska Energia Wojciech Ignacok. Jak oświadczył, jego grupa energetyczma podejmuje działania, dzięki którym ma być liderem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Zabrze. Mural z Wojciechem Korfantym oficjalnie odsłonięty

W odrodzonej Polsce Korfanty był posłem na Sejm i wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa, a także przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami wyemigrował do Pragi. Gdy w kwietniu 1939 r. wrócił do Polski, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie trzy miesiące. Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Niespełna miesiąc później zmarł. Spoczął w Katowicach. Jego pogrzeb, na który przyszło ok. 5 tys. osób, stał się manifestacją patriotyczną.