Wodzisław Śląski. Tragiczny pożar. Dwie osoby zginęły w płomieniach

Wodzisław Śląskie. Dwaj starsi mężczyźni zginęli w pożarze

Okoliczności powstania pożaru ustali policja, przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do zaprószenia ognia. Wykluczono pożar od urządzenia grzewczego; w pomieszczeniu znajdował się niewielki piecyk węglowy, jednak nic nie wskazuje na to, by to on przyczynił się do tragedii.