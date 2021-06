Świętochłowice. Jechał skuterem. Nerwowe zachowanie zainteresowało policjantów

Świętochłowice. 31-latek oskarżony o posiadanie narkotyków

W związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł kierować motorowerem po użyciu narkotyków, pobrano mu krew do dalszych badań. Mieszkaniec Świętochłowic trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do trzech lat więzienia. Jeżeli okaże się, że świętochłowiczanin jechał pod wpływem środków odurzających, usłyszy kolejny zarzut. Postępowanie w sprawie prowadzi świętochłowicka komenda.