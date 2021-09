Sosnowiec. Weekend za pół ceny, co czeka na klientów?

Sosnowiec. W weekend akcja "Zagłębie za pół ceny"

- Tegoroczna oferta to prawdziwy wachlarz możliwości. Mamy szerokie menu gastronomii, ale też ogromny wachlarz usług. Można coś zjeść, poćwiczyć i spędzić miło czas. Myślę, że Zagłębie za pół ceny przypadnie do gustu nie tylko sosnowiczanom, ale też zachęci mieszkańców innych miast do odwiedzin Sosnowca" - powiedział w piątek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński