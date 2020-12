Sosnowiec. Będzie nowe rondo, jest już nazwa…i petycja

Jeszcze nie powstało, a już wywołuje dyskusje...m.in. odnośnie nazwy. To, że musi ją mieć jest pewne – to, jaka ona będzie, już nie do końca.

Rondo jeszcze nie powstało, już myślą nad nazwą (Zdjęcie poglądowe)