Śląskie. Walentynki 2021. Zobacz, jak możesz je spędzić?

Koncerty, spektakle, nie tylko online, ale też romantyczny przejazd tramwajem, spacer wśród serduszek czy wieczór z książką – zakochanym pandemia nie przeszkadza.

14 lutego, jak co roku obchodzić będziemy święto zakochanych, czyli popularne walentynki. W tym roku, z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVOD-19, będą skromniejsze niż w latach ubiegłych, ale zakochani znajdą coś dla siebie.

Śląskie. Walentynki 2021. Bez procesji

Walentynki to świecka i stosunkowo młoda w naszym kraju tradycja. Ale w śląskim Bieruniu świętowanie dnia 14 lutego ma silny wymiar religijny i długą historię. To górnośląska stolica zakochanych. Święty Walenty został patronem miasta w 2003 roku, ale drewniany kościół, nazywany przez mieszkańców Walencinkiem, istnieje tu od początków XVII wieku. Odpust na dzień św. Walentego zawsze przyciągał do miasta tłumy ludzi.

Tegoroczne obchody, zarówno miejskie, jak i religijne będą jednak skromniejsze niż w poprzednich latach. Przede wszystkim sanktuarium w niedzielę, 14 lutego, otwarte będzie w godzinach 07:00-18:00, ale wierni mogą wejść jedynie na krótką modlitwę (maksymalna ilość osób jednocześnie przebywających w sanktuarium to 12). Nie będzie tradycyjnej procesji pod pomnik św. Walentego i do Sanktuarium. Także pasterka strażacka jest odwołana.

Stragany tradycyjnie ustawione będą na rynku oraz wzdłuż ulicy Krakowskiej.

Dodatkową atrakcją będzie koncert zespołu "Znany temat”. Odbędzie się online (niedz. godz. 18.00). Transmisja na żywo, link udostępniony zostanie na stronie internetowej oraz FanPageu Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Śląskie. Walentynki 2021. Tramwaj dla zakochanych

Co roku Tramwaje Śląskie w Walentynki uruchamia wyjątkową linię specjalną, zwaną "Zakochaną Baną”. W poprzednich latach kursujący po Katowicach przystrojony wagon pełen atrakcji dla zakochanych przyciągał tłumnie pary. Koronawirus pokrzyżował tegoroczne plany organizatorom, ale ich nie zniechęcił. Zmienili formułę.

- Pandemia wciąż torpeduje wiele inicjatyw, ale z "Zakochanej Bany” nie chcieliśmy rezygnować, stąd pomysł uruchomienia jej, ale tylko dla jednej pary, która wygra konkurs. Do współpracy zaprosiliśmy Planetarium Śląskie, dzięki któremu zakochani będą mogli spędzić randkę nie tylko w wyjątkowym tramwaju, ale także pod rozgwieżdżonym niebem – wyjaśnił Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Co należało zrobić, by tak spędzić Walentynki? Po prostu opisać historię swojej miłości!

Walentynki. "Zakochaną Banią” pojadą Agnieszka i Daniel z Katowic

- Niejedna historia nas ujęła, niejedna złapała za serce. Niektóre były wesołe, inne przedstawiały poplątane, niełatwe drogi miłości. Niektórzy autorzy zaimponowali oryginalnością formy, inni położyli nacisk na opis swojej historii – powiedział Zowada.

W historii pani Agnieszki wyjątkową pozycję zajmuje komunikacja miejska. Z Danielem poznali się na portalu społecznościowym i mimo dzielącej ich odległości i różnych przeciwności, znajomość przeobraziła się w miłość, a ta przypieczętowana została małżeństwem. Umawiali się w pół drogi, gdzie docierali komunikacją miejską.

Sam przejazd tramwajem to tylko jedna z atrakcji. - Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, mierząc zakochanym ciśnienie sprawdzą jak żarliwie biją ich serca, a radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wręczą zwycięskiej parze dodatkowy upominek – zdradzili przedstawiciele Planetarium Śląskiego.

Śląskie. Walentynki 2021. Spacer w chmurach

Park Śląski w Chorzowie również przygotował coś specjalnego dla zakochanych. Już spacer z ukochaną osobą parkowymi alejkami wśród ośnieżonych drzew sam w sobie może dostarczyć romantycznych wzruszeń, ale prawdziwa atrakcja to przejażdżka jedyną miejską kolejką linową w kraju tzw. "Elką".

Specjalnie dla Was w weekend 13. i 14. lutego kolejka będzie podświetlona i ozdobiona, na stacjach z głośników popłynie romantyczna muzyka. Na każdego z Was będzie czekał słodki upominek. Przygotowaliśmy też dodatkową atrakcję - "Elka” będzie dostępna aż do godziny 20 – poinformowali przedstawiciele Parku Śląskiego

Śląskie. Walentynki 2021. Miasto serduszek

Romantycznie będzie w Gliwicach. Miasto zaprasza zakochanych na spacer. Start – rynek. W walentynki zabije na nim wielkie czerwone serce. 13 i 14 lutego na ścianie ratusza pojawi się też podświetlana instalacja, która zaprosi do zdjęć z ukochaną osobą.

Podczas spaceru w zimowej scenerii zakochani powinni zajść na skwer Doncaster i most (zakochanych) łączący ulice Wybrzeże Armii Krajowej i Wybrzeże Wojska Polskiego. Tradycyjnie rozbłysną na nim podświetlone instalacje w kształcie serc. Walentynkowe iluminacje pojawią się też na Radiostacji Gliwickiej oraz Palmiarni Miejskiej w parku Chopina.

Miasto przygotowało też niespodziankę na zmotoryzowanych zakochanych. Jazdę umilą walentynkowe spoty, prezentowane na miejskich "ledach”.

Niespodziankę dla zakochanych przygotowała również gliwicka biblioteka. Na rynku, 14 lutego godz. od 12.00 do 14.00) na rynku spotkamy też Parę Zakochanych (Serce i Książkę) i będziemy mogli zajrzeć na wyjątkowe walentynkowe stoisko, na którym będą czekały prezenty od gliwickiej biblioteki, nie tylko dla zakochanych! .– Dajcie się porwać literackiej magii i przyjdźcie po książkę, która na pewno wywoła uśmiech i ogrzeje każde serce! Niech trafi Was literacka strzała Amora, a miłość do książek towarzyszy Wam przez całe życie! – zachęcają gliwiccy bibliotekarze.

To tu właśnie będą również do odebrania także walentynkowe naklejki na ramkę tablicy rejestracyjnej samochodu – dla wszystkich zakochanych. Takie same, wyjątkowe naklejki będzie można otrzymać w urzędzie miejskim, odbierając rejestrację samochodu, od 11 do 18 lutego. Liczba naklejek jest ograniczona.

Śląskie. Walentynki 2021. Koncerty i spektakle

Dzięki decyzji władz o odwołaniu części obostrzeń teatry zapraszają na walentynkowe spektakle. 13 i 14 lutego Teatr Miejski w Gliwicach wystawi "Wieczór kawalerski” w reż. G. Castellanosa. Dla młodszych widzów (13 i 14 lutego) na scenie przy Nowym Świecie będzie można zobaczyć sztukę "Tuwim dla dzieci” w reż. J. J. Połońskiego.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu z kolei zaprasza zakochanych na "Pomoc domową” w reż. Wojciecha Leśniaka. To farsa o skrywanych romansach i zaradnej pomocy domowej Nadii, która ingeruje w prywatne życie swoich pracodawców.

W sosnowieckiej Muzie (14 lutego) muzyczne twarze pokaże Jacek Kawalec. Aktor zaprezentuje utwory najwybitniejszych wokalistów wszech czasów. Wcieli się m.in. w postaci takich artystów jak: Sting, Louis Armstong, Robert Plant, czy Czesław Niemen. Występ wzbogacony jest aktorskimi interpretacjami satyrycznych tekstów sięgających do formy szlachetnego, tradycyjnego kabaretu utrzymanego w stylistyce "Kabaretu Starszych Panów”.

Teatr Korez z Katowic zaprezentuje koncert online, podczas którego zagrają Ela Dębska i Hubert Radoszko.

Na 14 lutego Teatr Rozrywki w Chorzowie zaplanował premierę online. Będzie to "Hymn do Miłości”. Elżbieta Okupska zaśpiewa piosenki Edith Piaf.

Śląskie. Walentynki 2021. Kiedy się zakochałem

Filharmonia Zabrzańska przygotowała wyjątkowy koncert pt. "When I fall in love!”. Jego premiera nastąpi już w niedzielę, 14 lutego, o godz.18.00.

Koncert dostępny będzie w serwisie YouTube (na kanale filzab), na stronie internetowej www.filharmonia.zabrze.pl (zakładka multimedia) oraz na fanpage’u Filharmonii Zabrzańskiej na facebooku.

Gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia będzie Daniel Cebula Orynicz, który wykona najpiękniejsze, nastrojowe piosenki z repertuaru takich mistrzów jak Frank Sinatra, Nat "King” Cole i Zbigniew Wodecki.

Swoją interpretację słynnego tanga "Oblivion” Astora Piazzolli przedstawi Monika Kampa – koncertmistrz sekcji wiolonczel Filharmonii Zabrzańskiej.

