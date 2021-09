Śląskie. Uzdrowisko Ustroń zostanie rozbudowane, jego twórcy powinni być zadowoleni

Śląśkie. Będzie rozbudowa Uzdrowiska Ustroń

- To właśnie tu, w Uzdrowisku Ustroń na Górnym Zawodziu 20 lat temu, wybitni profesorowie wpadli na pomysł założenia prywatnej klinik kardiologicznej. Raptem dziesięć lat później grupa American Heart of Poland stanęła przed wyzwaniem prywatyzacji uzdrowiska. Przyświecała jej myśl, że sieć leczenia kardiologicznego w różnych miejscach na mapie Polski będzie miała swoją kontynuację w Uzdrowisku Ustroń" - powiedział prezes zarządu American Heart of Poland Adam Szlachta.