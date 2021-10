Śląskie. Pogoda na środę. Idzie ochłodzenie

W środę w ciągu dnia zachmurzenie utrzyma się. Raczej nie mamy co liczyć na chwile ze słońcem. W większości regionu pojawią się okresami opady deszczu. Temperatura niewiele wzrośnie. Synoptycy przewidują, że podskoczy do maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Będzie więc zimniej o około 10 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu będzie zwiększała jeszcze wilgotność. Uspokoi się za to wiatr. Będzie słaby i umiarkowany z południa oraz południowego wschodu.