Śląskie. Podwyżki w fabrykach FCA w Tychach i Bielsku-Białej. Jest porozumienie

Podczas kolejnego spotkania, 13 lutego, dyrekcja FCA Poland zaproponowała stronie społecznej podwyżkę w wysokości 450 zł od lutego oraz rekompensatę za okres od października ub. roku do stycznia br. w wysokości 1,8 tys. zł, do wypłaty jeszcze przed świętami wielkanocnymi. We wtorek propozycja ta została podtrzymana, a związki ją przyjęły.

"Dyrekcja podtrzymała swoje stanowisko dotyczące wysokości tych podwyżek, czyli 450 zł i 1,8 tys. premii, i jest to ostateczna decyzja (...). Wszystkie związki zaakceptowały wysokość podwyżek" - poinformował we wtorek w portalu społecznościowym związek Sierpień'80 .

Śląskie. Podwyżki dla pracowników fabryk FCA w Tychach i Bielsku-Białej

Jak podali związkowcy, premia zostanie wypłacona wraz z wypłatą za luty, natomiast podwyżka będzie wypłacana od lutego - początkowo jako dodatek, a po zarejestrowaniu stosownego aneksu do Układu zbiorowego pracy będzie już wliczona do stawek wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

Likwidacja TVP Info? Koalicja Obywatelska zbiera podpisy

Śląskie. Związkowcy w FCA chcieli podwyżki 800 zł brutto

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodów na świecie. Roczny rekord produkcyjny w tyskim zakładzie to ponad 600 tys. aut.