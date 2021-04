Śląskie. Kobieta w Będzinie wydała policji amfetaminę. Wyrok i tak może być surowy

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wkroczyli do akcji po uzyskaniu informacji dotyczącej 29-letniej mieszkanki tego miasta.

Dalszym losem 29-letniej kobiety zajmie się teraz prokuratura i sąd. Grozi jej kara nawet do 10 lat więzienia.

Śląskie. Narkotyki i wybuchowa niespodzianka w garażu w Częstochowie

Pod koniec marca policjanci z Kłomnic zatrzymali 41-letniego mieszkańca Częstochowy, który w garażu posiadał narkotyki. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 15 działek amfetaminy i kilka działek marihuany - poinformowała policja. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W pomieszczeniu kryminalni znaleźli jeszcze 0,5 kg trotylu, który należał do 36-latka z Częstochowy. Mężczyzna trafił do aresztu. Za posiadanie materiału wybuchowego bez wymaganego zezwolenia może on spędzić w więzieniu nawet 8 lat – przekazały służby prasowe śląskiej policji.